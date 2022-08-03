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Примадонна
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Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

2005, Примадонна. Сезон 1 16 серий
Мелодрама12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Три подруги из провинциального городка — Жанна, Зойка и Миледи — после окончания школы отправляются воплощать мечту чеховских трех сестер. В Москву! В Москву! Город грез, исполнения желаний и чудес — таким он кажется им издалека. Жанна мечтает о лаврах великой певицы, Зойка — о муже — настоящем полковнике и куче ребятишек, а Миледи — о славе супермодели или, на худой конец, кинозвезды. Но реальная жизнь вносит свои коррективы в планы девушек. Радужные мечты грозят лопнуть как мыльный пузырь. За их осуществление еще надо побороться, пуская в ход и хитрость, и локти, и когти.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Примадонна»