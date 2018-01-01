WinkДетямПриключения Мюнхгаузена1-й сезон
Приключения Мюнхгаузена (мультсериал, 1973) сезон 1 смотреть онлайн
8.71973, Приключения Мюнхгаузена. Сезон 1 4 серии
Мультсериалы6+
О сериале
Были и небылицы. Мультфильм, снятый по одноименной книге Э. Распэ о приключениях барона Мюнхгаузена.
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- НЛРежиссёр
Натан
Лернер
- АСРежиссёр
Анатолий
Солин
- СЦАктёр
Сергей
Цейц
- АПАктёр
Александр
Пожаров
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- ГГАктёр
Гарри
Гриневич
- Актёр
Гарри
Бардин
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ВБАктёр
Вячеслав
Богачёв
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- ИПСценарист
Инна
Пшеничная
- АССценарист
Анатолий
Солин
- ЛВПродюсер
Лидия
Варенцова
- ИПХудожница
Инна
Пшеничная
- ТИМонтажёр
Тамара
Иванкова
- ВМОператор
Владимир
Милованов
- ЭГОператор
Эрнст
Гаман
- ДККомпозитор
Давид
Кривицкий
- ШККомпозитор
Шандор
Каллош
- АККомпозитор
Анатолий
Киселев