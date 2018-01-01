Wink
Детям
Приключения Мюнхгаузена
1-й сезон

Приключения Мюнхгаузена (мультсериал, 1973) сезон 1 смотреть онлайн

8.71973, Приключения Мюнхгаузена. Сезон 1 4 серии
Мультсериалы6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Были и небылицы. Мультфильм, снятый по одноименной книге Э. Распэ о приключениях барона Мюнхгаузена.

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Мюнхгаузена»