Приключения капитана Врунгеля
1-й сезон

Приключения капитана Врунгеля (мультсериал, 1976) сезон 1 смотреть онлайн

1976, Приключения капитана Врунгеля . Сезон 1 13 серий
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

О сериале

Веселая повесть о невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса, совершивших кругосветное путешествие на яхте «Беда».

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

