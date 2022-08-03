Wink
Правило Коми
1-й сезон

Правило Коми (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, The Comey Rule 2 серии
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В основу политической драмы легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который не побоялся в свое время пойти на открытый конфликт с Дональдом Трампом, за что поплатился карьерой. Режиссером проекта выступил Билли Рэй, человек в громких интригах подкованный, — недаром именно он адаптировал историю Ричарда Джуэлла для фильма Клинта Иствуда.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.5 IMDb