Правило Коми (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

В основу политической драмы легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который не побоялся в свое время пойти на открытый конфликт с Дональдом Трампом, за что поплатился карьерой. Режиссером проекта выступил Билли Рэй, человек в громких интригах подкованный, — недаром именно он адаптировал историю Ричарда Джуэлла для фильма Клинта Иствуда.

