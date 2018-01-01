Правдоподобные истории Нила Геймана (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Neil Gaiman's Likely Stories 4 серии
Ужасы, Драма18+
О сериале
Британский сериал, основанный на рассказах автора знаменитых «Американских богов» Нила Геймана. Герои телеальманаха – обычные люди, которые попадают в очень странные ситуации. Каждый из них, как водится, сходит с ума по-своему.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Драма
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
