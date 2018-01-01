Психология и Здоровье (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн

Наша кожа является одним из самых больших и самых важных органов и то, как она себя чувствует, зависит от того, что мы едим, пьем и заботимся о ней. В этом фильме пластический хирург Розина Али выясняет реальное состояние своей кожи, проверяет верность пословицы «Ты то, что ты ешь» и знакомит нас с новой областью науки о коже – гликобиологией, - чей потенциал может невероятным образом поменять человеческую жизнь.



