Pravda Boxing. Сезон 1
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1-й сезон

Pravda Boxing (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.22024, Pravda Boxing. Сезон 1 11 серий
Спорт, Бокс18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мощный вечер профессионального бокса PRAVDA Old School Boxing! Топовый российский боец сразился с аргентинским панчером Диего Чавесом. Это настоящая проверка мирового уровня.

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Жанры
Спорт, Бокс

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