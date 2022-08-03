Продолжение спин-оффа «Анатомии страсти» о том, чем живут пожарные. Если вам нравится следить за напряженными ситуациями и глубоко проработанными персонажами, то скорее включайте «Пожарная часть 19» — 4 сезон доступен онлайн в любое время на Wink.



В четвертом сезоне Энди и Роберт продолжают борьбу с огненной стихией, сохраняя при этом тесную связь в самые трудные моменты. Бен Уоррен переживает глубокую личную утрату, которая переворачивает его жизнь с ног на голову. Между тем Джек и Инара сближаются друг с другом, несмотря на все препятствия. А когда команда выходит за пределы обычной службы, чтобы помочь родственнице одного из сотрудников, их единство и отвага проявляются в полной мере.



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