Пожарная часть 19 (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение спин-оффа «Анатомии страсти» о том, чем живут пожарные. Если вам нравится следить за напряженными ситуациями и глубоко проработанными персонажами, то скорее включайте «Пожарная часть 19» — 4 сезон доступен онлайн в любое время на Wink.
В четвертом сезоне Энди и Роберт продолжают борьбу с огненной стихией, сохраняя при этом тесную связь в самые трудные моменты. Бен Уоррен переживает глубокую личную утрату, которая переворачивает его жизнь с ног на голову. Между тем Джек и Инара сближаются друг с другом, несмотря на все препятствия. А когда команда выходит за пределы обычной службы, чтобы помочь родственнице одного из сотрудников, их единство и отвага проявляются в полной мере.
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Рейтинг
- Режиссёр
Пэрис
Барклай
- СКРежиссёр
Стэйси
К. Блэк
- ДОРежиссёр
Дарин
Окада
- ММРежиссёр
Майкл
Медико
- ТБРежиссёр
Тесса
Блейк
- ППРежиссёр
Питер
Пейдж
- Актриса
Джейна
Ли Ортис
- Актёр
Джейсон
Уинстон Джордж
- Актёр
Грэй
Дэймон
- Актриса
Барретт
Досс
- Актёр
Джей
Хейден
- ДСАктриса
Даниэль
Савре
- Актёр
Борис
Коджо
- ООАктёр
Окьерете
Онаодован
- ССАктриса
Стефания
Спампинато
- КМАктёр
Карлос
Миранда
- ШРСценарист
Шонда
Раймс
- АНСценарист
Анупам
Нигам
- АШПродюсер
Александр
Шмитт
- КВПродюсер
Криста
Вернофф
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- МЧХудожница
Мэйлинг
Чэн
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гринспен
- ГТМонтажёр
Грегори
Т. Эванс
- ДООператор
Дарин
Окада
- ОБОператор
Оливер
Бокельберг
- РПКомпозитор
Руперт
Паркс