Третья часть драматического сериала об отважных пожарных с Джейной Ли Ортис и Джейсоном Уинстоном Джорджем в главных ролях. Скорее включайте боевик «Пожарная часть 19» — 3 сезон уже ждет вас на Wink.



В третьем сезоне пожарная команда сталкивается с аварией, в которой машина врезается в бар, подвергая опасности жизни посетителей. Эмоциональные и физические последствия этого происшествия ощущаются на протяжении всей третьей части. Герои сериала сталкиваются с разнообразными опасностями и трагедиями, начиная от внутренних конфликтов и заканчивая реальными, например нападением медведя во время похода. Личные истории переплетаются с напряженной работой пожарных, делая этот сезон насыщенным драматизмом и актуальными социальными вопросами.



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