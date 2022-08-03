Пожарная часть 19 (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение драматического сериала о буднях пожарных из Сиэтла. В новом сезоне их жизнь оказывается полной не только работы, но и личных испытаний. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить «Пожарная часть 19» — 2 сезон ждет вас в отличном качестве на Wink.



Во втором сезоне зрители станут свидетелями героической работы пожарных, решающих жизненно важные задачи: от спасения людей из огня до оказания первой помощи в опасных ситуациях. Каждый член команды сталкивается с личными вызовами, а также с трудностями в принятии решений, которые могут поменять судьбы окружающих. В этом сезоне Энди и Джек продолжают борьбу за должность капитана пожарной станции, а их романтическая связь добавляет интриги и напряжения в команде.



Не терпится узнать, как будут развиваться события в месте, где личные и профессиональные драмы переплетаются с неотложной работой по спасению жизней? Тогда скорее включайте драму «Пожарная часть 19» — онлайн смотреть сериал (2018) можно уже сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!

