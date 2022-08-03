Пожарная часть 19 (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Спин-офф знаменитой драмы «Анатомия страсти». Если вам нравятся сериалы о храбрых мужчинах и женщинах, которые рискуют собственными жизнями ради спасения окружающих, то скорее включайте «Пожарная часть 19» — смотреть сериал онлайн, 1 сезон, можно на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с сотрудниками пожарной части номер 19 в Сиэтле. Дочь капитана станции, Энди Эррера, вынуждена взять на себя руководство группой после несчастного случая с отцом. Теперь она должна доказать, что способна управлять частью в экстремальных условиях. Ежедневно Энди и ее коллеги проходят через испытания, сохраняя мужество, дружбу и профессионализм. Вместе они сталкиваются не только с экстремальными ситуациями, но и с личными драмами, любовными перипетиями и профессиональными конфликтами.
Присоединяйтесь к отважным пожарным из станции 19, которые сталкиваются с огнем и опасностями, чтобы защитить жизни других людей. Не пропустите динамичный боевик «Пожарная часть 19» — смотреть онлайн сериал в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Пэрис
Барклай
- СКРежиссёр
Стэйси
К. Блэк
- ДОРежиссёр
Дарин
Окада
- ММРежиссёр
Майкл
Медико
- ТБРежиссёр
Тесса
Блейк
- ППРежиссёр
Питер
Пейдж
- Актриса
Джейна
Ли Ортис
- Актёр
Джейсон
Уинстон Джордж
- Актёр
Грэй
Дэймон
- Актриса
Барретт
Досс
- Актёр
Джей
Хейден
- ДСАктриса
Даниэль
Савре
- Актёр
Борис
Коджо
- ООАктёр
Окьерете
Онаодован
- ССАктриса
Стефания
Спампинато
- КМАктёр
Карлос
Миранда
- ШРСценарист
Шонда
Раймс
- АНСценарист
Анупам
Нигам
- АШПродюсер
Александр
Шмитт
- КВПродюсер
Криста
Вернофф
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- МЧХудожница
Мэйлинг
Чэн
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гринспен
- ГТМонтажёр
Грегори
Т. Эванс
- ДООператор
Дарин
Окада
- ОБОператор
Оливер
Бокельберг
- РПКомпозитор
Руперт
Паркс