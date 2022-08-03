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Пожарная часть 19
1-й сезон

Пожарная часть 19 (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.22018, Station 19 10 серий
Боевик, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Спин-офф знаменитой драмы «Анатомия страсти». Если вам нравятся сериалы о храбрых мужчинах и женщинах, которые рискуют собственными жизнями ради спасения окружающих, то скорее включайте «Пожарная часть 19» — смотреть сериал онлайн, 1 сезон, можно на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с сотрудниками пожарной части номер 19 в Сиэтле. Дочь капитана станции, Энди Эррера, вынуждена взять на себя руководство группой после несчастного случая с отцом. Теперь она должна доказать, что способна управлять частью в экстремальных условиях. Ежедневно Энди и ее коллеги проходят через испытания, сохраняя мужество, дружбу и профессионализм. Вместе они сталкиваются не только с экстремальными ситуациями, но и с личными драмами, любовными перипетиями и профессиональными конфликтами.

Присоединяйтесь к отважным пожарным из станции 19, которые сталкиваются с огнем и опасностями, чтобы защитить жизни других людей. Не пропустите динамичный боевик «Пожарная часть 19» — смотреть онлайн сериал в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пожарная часть 19»