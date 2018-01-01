Wink
Потерянный рай (2020)
1-й сезон

Потерянный рай (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.42020, Paradise Lost 10 серий
Драма, Детектив18+

О сериале

Любящий муж и отец двоих детей Йейтс Форсайт спустя годы возвращается с семьей из Калифорнии в родной городок в штате Миссисипи. Дома Форсайта подстерегают тайны прошлого, многие из которых связаны с его покойной сестрой.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb