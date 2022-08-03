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Последователи
3-й сезон

Последователи (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

9.32015, The Following 15 серий
Ужасы, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главный антигерой — Джо Кэрол, бывший профессор колледжа, который убивал молодых женщин, пока не был пойман. С того момента он провел множество часов за компьютером в тюремной библиотеке, создавая социальную сеть из убийц-подражателей, которые исполняют любую его команду...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последователи»