Wink
Сериалы
Последняя леди
1-й сезон

Последняя леди (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.02019, Last Madame 12 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История поколений о хозяйке борделя и её правнучке-бизнесвумен: разгадывая глубокие противоречия жизни прабабушки и знакомясь с хаосом 40-ых годов прошлого века, Чи Линг расскажет и свою историю тоже.

Страна
Сингапур
Жанр
Драма

Рейтинг

7.0 IMDb