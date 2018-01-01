WinkСериалыПоследний герой1-й сезон
Последний герой (сериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн
2000, Последний герой. Сезон 1 1 серия
Приключения18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Две группы людей, жувущие на необитаемых островах, не имеющие связи с большой землей, состязаются друг с другом, пока их не объединят в одно племя. Но в конце останется только один. Именно он и получит главный приз.
Сериал Последний герой 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрПриключения
Рейтинг
- ГУРежиссёр
Гленн
Уайсс
- ДРРежиссёр
Дон
Рой Кинг
- МСРежиссёр
Майкл
Саймон
- ТААктёр
Тайсон
Апостол
- ЭМАктриса
Эмбер
Мариано
- ОЛАктёр
Оскар
Ласт
- ДПАктёр
Джефф
Пробст
- РБАктёр
Руперт
Бонам
- ЧПСценарист
Чарли
Парсонс
- ДППродюсер
Джефф
Пробст
- ЧППродюсер
Чарли
Парсонс
- МБПродюсер
Марк
Барнетт
- ДФХудожник
Джордан
Феррер
- ДДХудожник
Джесси
Дженсен
- РЛКомпозитор
Расс
Ландау
- ДБКомпозитор
Джеймс
Барнетт
- ДВКомпозитор
Дэвид
Ванакор