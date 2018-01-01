Последний герой. Сезон 1
Последний герой
1-й сезон

Последний герой (сериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн

2000, Последний герой. Сезон 1 1 серия
Приключения18+

О сериале

Две группы людей, жувущие на необитаемых островах, не имеющие связи с большой землей, состязаются друг с другом, пока их не объединят в одно племя. Но в конце останется только один. Именно он и получит главный приз.

Страна
США
Жанр
Приключения

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний герой»