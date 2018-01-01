Последний довод (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Юлия Богатырева – успешный адвокат и счастливая женщина, которая живет с любимым мужем и воспитывает дочь. Сказка заканчивается в одночасье, когда супруг Юлии умирает в автокатастрофе. Героиня впадает в депрессию и теряет работу, а свекровь пытается лишить ее родительских прав.

