Последний довод (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Последний довод. Сезон 1 2 серии
Детектив, Мелодрама12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Юлия Богатырева – успешный адвокат и счастливая женщина, которая живет с любимым мужем и воспитывает дочь. Сказка заканчивается в одночасье, когда супруг Юлии умирает в автокатастрофе. Героиня впадает в депрессию и теряет работу, а свекровь пытается лишить ее родительских прав.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ОЛРежиссёр
Ольга
Ланд
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- Актёр
Петар
Зекавица
- Актёр
Сергей
Губанов
- АВАктриса
Александра
Васильева
- НМАктёр
Нериюс
Манкус
- ОФАктриса
Ольга
Фогель
- АМАктриса
Анастасия
Меськова
- АИАктриса
Анна
Ичетовкина
- Актёр
Константин
Игнатьев
- МСАктёр
Михаил
Станкевич
- ЭКСценарист
Элина
Курбатова
- АРСценарист
Анна
Рулевская
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ИАПродюсер
Иоганна
Алексанян
- ИПОператор
Илья
Пугачёв