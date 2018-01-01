Wink
Детям
Последний довод
1-й сезон

Последний довод (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Последний довод. Сезон 1 2 серии
Детектив, Мелодрама12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Юлия Богатырева – успешный адвокат и счастливая женщина, которая живет с любимым мужем и воспитывает дочь. Сказка заканчивается в одночасье, когда супруг Юлии умирает в автокатастрофе. Героиня впадает в депрессию и теряет работу, а свекровь пытается лишить ее родительских прав.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний довод»