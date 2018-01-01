Последнее, что он сказал мне. Сезон 1
Wink
Сериалы
Последнее, что он сказал мне
1-й сезон

Последнее, что он сказал мне (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Последнее, что он сказал мне. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ханна живёт в идеальном браке с мужем Оуэном и падчерицей Бейли. Однажды Оуэн пропадает, а женщина получает загадочную записку со словами «Защити её». Пока Ханна пытается разобраться с тем, куда пропал её муж, все вокруг твердят, что он был не тем, за кого себя выдавал.

Сериал Последнее, что он сказал мне 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Последнее, что он сказал мне»