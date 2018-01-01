Пощечина (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
2011, The Slap 8 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КОРежиссёр
Кен
Олин
- ММРежиссёр
Майкл
Моррис
- ЛХРежиссёр
Лиза
Холоденко
- Актёр
Брайан
Кокс
- МДАктриса
Мелисса
Джордж
- Актёр
Лукас
Хеджес
- МААктриса
Марин
Айрлэнд
- МЛАктриса
Макензи
Ли
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- ЗКАктёр
Закари
Куинто
- Актёр
Томас
Садоски
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актриса
Ума
Турман
- ДРСценарист
Джон
Робин Бэйц
- Сценарист
Уолтер
Ф. Паркс
- ХЦСценарист
Христос
Циолкас
- ТЭПродюсер
Тони
Эйрс
- ДРПродюсер
Джон
Робин Бэйц
- ХБПродюсер
Хелен
Боуден
- ЛХПродюсер
Лиза
Холоденко
- ДфХудожница
Дженнифер
фон Мэйрхаузер
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- ФДОператор
Фрэнк
Дж. ДеМарко