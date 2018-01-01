Поросенок (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
8.22014, Поросенок. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В одном замечательном мире, в самом замечательном его месте живет замечательный маленький поросенок. Все, что с ним случается, интересно и радостно, его окружают милые и добрые создания... ну, каждый по-своему милый и по-своему добрый. А если и происходит с ним что-нибудь плохое, то оно все равно оборачивается чем-то хорошим. Во всяком случае, на его, поросячий, взгляд.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.5 КиноПоиск