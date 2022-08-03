Wink
Поразительные чудеса мира
2-й сезон

Поразительные чудеса мира (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

2016, Weird Wonders of the World 8 серий
Документальный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.4 IMDb