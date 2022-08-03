WinkСериалыПоразительные чудеса мира2-й сезон
Поразительные чудеса мира (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн
2016, Weird Wonders of the World 8 серий
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.4 IMDb