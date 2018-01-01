Полезные советы от Джона Уилсона Сезон 3 сериал смотреть онлайн

Документальный сериал «встревоженного жителя Нью-Йорка» Джона Уилсона. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и горяча жизнь в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера.



