Wink
Сериалы
Поколение Y или видеоблогеры как канал коммуникации
1-й сезон

Поколение Y или видеоблогеры как канал коммуникации (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Поколение Y или видеоблогеры как канал коммуникации. Сезон 1 6 серий
Образовательные, Образовательные18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Автор курса: Константин Волгапов — генеральный директор Players.
Константин Волгапов расскажет, кто такие видеоблогеры, почему работа с ними дает хорошие результаты и какие тренды существуют в этой сфере. Вы узнаете, как спланировать и реализовать эффективную рекламную кампанию в YouTube и Instagram, а также научитесь соблюдать баланс между интересами бренда и блогера и познакомитесь с успешными кейсами.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные

Рейтинг