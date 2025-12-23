Поколение «Ви» (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Группа студентов с нестабильными и странными суперспособностями пытается выжить в конкурентной среде элитного учебного заведения. «Поколение „Ви“» — сериал, являющийся спин-оффом нашумевших «Пацанов» и сохранивший фирменный оскорбительный стиль франшизы.



Действие переносится в университет Годолкина, где будущие супергерои проходят обучение, а зрители — проверку на прочность. За роскошным фасадом скрываются эксперименты, манипуляции и гонка за место в «Семерке». Чем глубже герои погружаются в систему, тем чаще они вынуждены выбирать — играть по правилам корпорации или искать собственный путь. Сериал делает ставку на травмы персонажей, постепенно раскрывая, какой ценой далась такая «одаренность». Если оригинал бил по индустрии размашисто, то здесь удар точечный: через боль и абсурд жизни тех, кого считают расходным материалом. У них не всегда все гладко, но там, где студенты обретают баланс между цинизмом и человечностью, начинается безумное веселье.



«Поколение „Ви“» 2023 года — это «Пацаны» в академической среде, но с более личными сюжетами, едкой сатирой на супергероику и щедрой порцией черного юмора с акцентом на молодость. Сериал балансирует между шок-контентом и попыткой сказать новое слово в рамках знакомого мира.

