Поколение «Ви» (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Группа студентов с нестабильными и странными суперспособностями пытается выжить в конкурентной среде элитного учебного заведения. «Поколение „Ви“» — сериал, являющийся спин-оффом нашумевших «Пацанов» и сохранивший фирменный оскорбительный стиль франшизы.
Действие переносится в университет Годолкина, где будущие супергерои проходят обучение, а зрители — проверку на прочность. За роскошным фасадом скрываются эксперименты, манипуляции и гонка за место в «Семерке». Чем глубже герои погружаются в систему, тем чаще они вынуждены выбирать — играть по правилам корпорации или искать собственный путь. Сериал делает ставку на травмы персонажей, постепенно раскрывая, какой ценой далась такая «одаренность». Если оригинал бил по индустрии размашисто, то здесь удар точечный: через боль и абсурд жизни тех, кого считают расходным материалом. У них не всегда все гладко, но там, где студенты обретают баланс между цинизмом и человечностью, начинается безумное веселье.
«Поколение „Ви“» 2023 года — это «Пацаны» в академической среде, но с более личными сюжетами, едкой сатирой на супергероику и щедрой порцией черного юмора с акцентом на молодость. Сериал балансирует между шок-контентом и попыткой сказать новое слово в рамках знакомого мира.
СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- РГРежиссёр
Рэйчел
Голдберг
- НКРежиссёр
Нельсон
Крегг
- СБРежиссёр
Стив
Бойум
- СХРежиссёр
Санаа
Хамри
- ШКАктриса
Шелли
Конн
- ЛТАктриса
Лондон
Тор
- ЛБАктриса
Лиззи
Бродвей
- МФАктриса
Мэдди
Филлипс
- ДЛАктёр
Дерек
Лу
- АКАктёр
Александр
Кэлверт
- ЧПАктёр
Чэнс
Пердомо
- ДСАктриса
Джаз
Синклер
- АГАктёр
Аса
Германн
- МДАктриса
Майа
Джей Бастидас
- ЭКСценарист
Эрик
Крипке
- Сценарист
Эван
Голдберг
- ЧГСценарист
Челси
Грейт
- Сценарист
Сет
Роген
- ГЭСценарист
Гарт
Эннис
- НБПродюсер
Ник
Баруччи
- ТБПродюсер
Тара
Баттерз
- МДХудожник
Мэттью
Дейвис
- БДХудожница
Бритт
Даути
- ДГМонтажёр
Джеффри
Глейсер
- МКМонтажёр
Мойра
Кори
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц