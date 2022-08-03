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Поколение аферистов
1-й сезон

Поколение аферистов (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

6.82021, Generation Hustle 10 серий
Документальный, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Документальный сериал о жажде наживы. «Поколение аферистов» показывает механику беззастенчивых махинаций, которые проворачивают молодые и амбициозные люди в погоне за славой и богатством. В эпоху социальных сетей дозволено многое, а значит в борьбе за роскошный статус все средства хороши. Смешной, дерзкий и немного шокирующий сериал расскажет, как далеко виртуозы красивой жизни могут зайти. Ведь денег много не бывает!

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb