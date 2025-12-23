Покерфейс (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Криминальный драматический сериал «Покерфейс» — перевернутый детектив: преступник известен с самого начала, вопрос лишь в том, как главная героиня раскроет правду.
У Чарли Кейл редкий дар — она всегда знает, когда ей лгут. После трагической смерти подруги героиня оказывается втянутой в опасную игру и вынуждена пуститься в бега. Путешествуя по Америке, Чарли в каждом новом городе сталкивается с преступлениями, но всякий раз находит способы вывести преступников на чистую воду.
Если вы скучаете по атмосфере детективов 1960-1970-х годов, любите тонкий юмор и цените ярких интересных героев, не пропустите «Покерфейс». Смотреть этот сериал стоит и ради игры харизматичной Наташи Лионн, которая привнесла в образ Чарли Кейл ироничный шарм и дерзкое обаяние.
