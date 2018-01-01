Покерфейс. Сезон 1
Wink
Сериалы
Покерфейс
1-й сезон

Покерфейс (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Покерфейс. Сезон 1 1 серия
Детектив, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Женщина Чарли Кейл работает в казино и обладает уникальной способностью безошибочно определять, когда человек лжёт. После смерти подруги и конфликта с боссом Стерлингом Фростом и его могущественным отцом она вынуждена пуститься в бега. Путешествуя на своём автомобиле по Америке, Чарли постоянно сталкивается с загадочными преступлениями.

Сериал Покерфейс 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Покерфейс»