Покерфейс (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Женщина Чарли Кейл работает в казино и обладает уникальной способностью безошибочно определять, когда человек лжёт. После смерти подруги и конфликта с боссом Стерлингом Фростом и его могущественным отцом она вынуждена пуститься в бега. Путешествуя на своём автомобиле по Америке, Чарли постоянно сталкивается с загадочными преступлениями.



