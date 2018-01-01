Поиски (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Поиски. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Габи вместе со своей командой ищет пропавших людей, которых не смогла разыскать полиция. Никто не знает, что в расследованиях женщине помогает преступник, которого она держит в своем подвале. Именно он похитил Габи, когда ей было 16 лет, но она смогла вырваться из заточения и взять его в заложники.
Сериал Поиски 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЧСРежиссёр
Чарисса
Санджарернсуитхикуль
- КШРежиссёр
Киша
Шарп
- МШРежиссёр
Майкл
Шульц
- ГУАктриса
Габриэль
Уолш
- КУАктриса
Келли
Уильямс
- АНАктриса
Аниса
Ниэлл Джонсон
- БДАктёр
Бретт
Далтон
- АЭАктёр
Арлен
Эскарпета
- ШХАктриса
Шанола
Хэмптон
- Актёр
Марк-Пол
Госселаар
- КОАктёр
Каран
Оберой
- МПСценарист
Майкл
Петерсон
- НОСценарист
Никечи
Окоро
- ЛДПродюсер
Линдсэй
Данн
- ТБХудожник
Тейлор
Беннетт
- ДХМонтажёр
Дэвид
Холлэнд