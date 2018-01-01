Поиски (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Габи вместе со своей командой ищет пропавших людей, которых не смогла разыскать полиция. Никто не знает, что в расследованиях женщине помогает преступник, которого она держит в своем подвале. Именно он похитил Габи, когда ей было 16 лет, но она смогла вырваться из заточения и взять его в заложники.



Сериал Поиски 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.