Подводное течение: Исчезновение Ким Валль
1-й сезон

Подводное течение: Исчезновение Ким Валль (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.32022, Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall 2 серии
Документальный, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Проект о нашумевшем исчезновении журналистки Ким Валль. Она пропала без вести в 2017 году. Последний раз женщину видели на лодке вместе с предпринимателем Петером Мадсеном, у которого журналистка должна была взять интервью. Ее тело нашли спустя 11 дней в море.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb