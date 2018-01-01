Wink
Под каблуком
1-й сезон

Под каблуком (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Под каблуком. Сезон 1 8 серий
Мелодрама12+

О сериале

Жизнь рекламщика Кости выглядит успешной. Но все рушится в один момент: отец Кости умирает, и на его руках оказывается не только семейное дело — фирма-производитель женской обуви, но и беспомощные родственницы, привыкшие к тому, что их проблемы решает глава семейства.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.0 IMDb

