Под чужим флагом (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

2018, Под чужим флагом. Сезон 2 10 серий
Драма, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Однажды утром несколько обычных израильтян узнают из СМИ, что их подозревают в похищении иранского министра обороны, которое было совершено в Москве. Смогут ли учительница английского языка, бухгалтер, воспитательница детского сада и химик доказать, что они не являются агентами Моссада?
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb