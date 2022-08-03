Wink
Под чужим флагом
2-й сезон

Под чужим флагом (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

2018, Под чужим флагом. Сезон 2 10 серий
Драма, Триллер18+

О сериале

Однажды утром несколько обычных израильтян узнают из СМИ, что их подозревают в похищении иранского министра обороны, которое было совершено в Москве. Смогут ли учительница английского языка, бухгалтер, воспитательница детского сада и химик доказать, что они не являются агентами Моссада?

Страна
Израиль
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb