WinkСериалыПлохой доктор1-й сезон
Плохой доктор (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.12021, Dr. Death 8 серий
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Хирург Кристофер Данч всегда улыбчив и обещает пациентам чудеса выздоровления. И они охотно верят в то, что именно этот чудесный доктор поставит их на ноги и спасeт от всех болезней. Всe потому, что Данч – выдающийся хирург. Но только на бумаге. На практике же, после его операций люди оказываются парализованы, либо всю оставшуюся жизнь мучаются страшными болями. Почему же Данчу до сих пор не запретили практиковать?
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Дженнифер
Моррисон
- КСРежиссёр
Ким
Со-ён
- ЛБРежиссёр
Лаура
Белси
- МКРежиссёр
Мэгги
Кили
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актриса
Мэнди
Мур
- ЭМАктриса
Эшли
Мадекве
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- ГХАктёр
Густаф
Хаммарстен
- Актёр
Алек
Болдуин
- ЛКАктёр
Люк
Кирби
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- ПМСценарист
Патрик
Макманус
- НБСценарист
Ниланджана
Бозе
- Продюсер
Алек
Болдуин
- Продюсер
Тодд
Блэк
- РДМонтажёр
Райан
Денмарк
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс