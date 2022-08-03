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Плохой доктор
1-й сезон

Плохой доктор (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.12021, Dr. Death 8 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Хирург Кристофер Данч всегда улыбчив и обещает пациентам чудеса выздоровления. И они охотно верят в то, что именно этот чудесный доктор поставит их на ноги и спасeт от всех болезней. Всe потому, что Данч – выдающийся хирург. Но только на бумаге. На практике же, после его операций люди оказываются парализованы, либо всю оставшуюся жизнь мучаются страшными болями. Почему же Данчу до сих пор не запретили практиковать?

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плохой доктор»