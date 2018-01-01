WinkСериалыПлохие банки2-й сезон
Плохие банки (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
8.22018, Bad Banks 6 серий
Триллер, Драма16+
О сериале
Карьера Яны не задалась с самого начала – ее уволили из солидного банка Люксембурга за небольшую ошибку. Вскоре девушка получает предложение от Габриэля Фенгера, руководителя крупного банка во Франкфурте.
Она довольно быстро зарабатывает себе репутацию отличного специалиста, оказываясь одной из самых ценных сотрудниц банка Deutsche Invest. Но беда в том, что финансовая организация, в которой она работала раньше, конкурирует с нынешней, и девушка оказывается целью шантажа бывшего начальника.
СтранаГермания, Люксембург
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- КШРежиссёр
Кристиан
Швохов
- КЦРежиссёр
Кристиан
Цюберт
- ПБАктриса
Паула
Бер
- Актёр
Барри
Атсма
- ДНАктриса
Дезире
Носбуш
- АШАктёр
Альбрехт
Шух
- МЛАктёр
Марк
Лимпах
- ЖВАктёр
Жермен
Вагнер
- ТМАктёр
Тобиас
Моретти
- МДАктриса
Май
Дуонг Кьеу
- УААктёр
Уцав
Агравал
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- ПДАктёр
Патрик
Девейн
- ТЛАктёр
Тобиас
Лангхоф
- ЛФАктриса
Лариса
Фабер
- КСАктриса
Кенан
Самади
- МИАктриса
Матильда
Иррманн
- ЛБСценарист
Лиза
Блюменберг
- ОКСценарист
Оливер
Кинле
- ЛБПродюсер
Лиза
Блюменберг
- НСПродюсер
Николас
Стейл
- АШПродюсер
Андреас
Шрейтмюллер
- КФПродюсер
Кристиан
Фридрихс
- СКХудожница
Сабина
Келлер
- ЙКМонтажёр
Йенс
Клюбер
- ФЛОператор
Франк
Ламм
- ТХОператор
Те
Хау Нго