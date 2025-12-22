Пингвин (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
8.52024, The Penguin 8 серий
Криминал, Фэнтези18+
О сериале
После смерти босса мафии Кармайна Фальконе его правая рука Освальд Кобблпот по прозвищу Пингвин решает, что он вправе занять место своего начальника. Но у Фальконе осталась дочь София, которая не готова отказываться от преступного наследия отца. В криминальном мире Готэма разгорается кровавая битва за власть.
8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb
