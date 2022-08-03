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Пиарщица
2-й сезон

Пиарщица (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

2020, Flack 6 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Анна Пэкуин осваивает новую профессию в британском сериале о специалистке, которая вытаскивает звeзд из скандальных ситуаций, но не может решить собственные проблемы. По сюжету американка Робин переезжает в Лондон и с головой погружается в работу, чтобы не думать о прошлом.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пиарщица»