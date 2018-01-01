Пейшенс. Сезон 1
Пейшенс
1-й сезон

Пейшенс (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Пейшенс. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Архивариус-аутистка Пейшенс обнаруживает уникальные способности к раскрытию преступлений.

Страна
Великобритания, Германия, Бельгия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb