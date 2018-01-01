Песочный человек (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Песочный человек. Сезон 1
Песочный человек
1-й сезон

2022, Песочный человек. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Фэнтези18+

О сериале

В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 100 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Боевик, Драма, Фэнтези

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песочный человек»