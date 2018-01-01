WinkСериалыПесочный человек1-й сезон
Песочный человек (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Песочный человек. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 100 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.
Рейтинг
- МАРежиссёр
Майрзи
Алмас
- АБРежиссёр
Андрес
Байс
- ВААктриса
Вивьенн
Ачеампонг
- ВСАктриса
Ванесу
Самуньяи
- Актёр
Том
Стёрридж
- РДАктриса
Разан
Джаммаль
- СДАктриса
Сандра
Джеймс-Янг
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- МААктёр
Мэйсон
Александр Парк
- БХАктёр
Бойд
Холбрук
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- НГСценарист
Нил
Гейман
- СКСценарист
Сэм
Кит
- ВЭПродюсер
Ваня
Эшер
- ДГХудожник
Джон
Гари Стил
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли