Первобытный (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Доисторические времена. Чуть было не став обедом гигантского крокодила, первобытный человек возвращается с рыбалки к родной пещере прямо в тот момент, когда стая хищных динозавров съедает его женщину и детей. Вскоре осиротевший мужчина неожиданно для себя объединяется с тираннозавром, пытающимся безуспешно защитить детёнышей от тех же хищников, что убили и его семью. Это окажется началом необычной дружбы в мире, где всё, что шевелится, или станет твоей добычей, или попытается тебя сожрать.



