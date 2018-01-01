Первобытный (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Первобытный. Сезон 1
2019, Первобытный. Сезон 1 1 серия
Боевик, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Доисторические времена. Чуть было не став обедом гигантского крокодила, первобытный человек возвращается с рыбалки к родной пещере прямо в тот момент, когда стая хищных динозавров съедает его женщину и детей. Вскоре осиротевший мужчина неожиданно для себя объединяется с тираннозавром, пытающимся безуспешно защитить детёнышей от тех же хищников, что убили и его семью. Это окажется началом необычной дружбы в мире, где всё, что шевелится, или станет твоей добычей, или попытается тебя сожрать.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези

Рейтинг