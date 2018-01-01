WinkСериалыПереводчик1-й сезон
Переводчик (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
2013, Переводчик. Сезон 1 4 серии
Военный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История о том, как обыкновенный человек становится героем. Преподаватель Андрей Петрович Стариков — по прозвищу «Чарли Чаплин» — живет с женой и матерью в старом доме-колодце. Приход немцев резко меняет жизнь. Чтобы спасти близких, Чарли вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АПРежиссёр
Андрей
Прошкин
- Актёр
Виталий
Хаев
- ЙПАктёр
Йоахим
Пауль Ассбёк
- Актриса
Лариса
Малеванная
- Актриса
Карина
Андоленко
- ГБАктёр
Георг
Блумрайтер
- Актёр
Петар
Зекавица
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Ольга
Лапшина
- МГАктёр
Михаил
Горбатов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ЭГПродюсер
Эдуард
Горбенко
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- Художник
Владимир
Никифоров
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- ААКомпозитор
Алексей
Айги