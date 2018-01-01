Переводчик (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

История о том, как обыкновенный человек становится героем. Преподаватель Андрей Петрович Стариков — по прозвищу «Чарли Чаплин» — живет с женой и матерью в старом доме-колодце. Приход немцев резко меняет жизнь. Чтобы спасти близких, Чарли вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.

