Переводчик
1-й сезон

Переводчик (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Переводчик. Сезон 1 4 серии
Военный18+

О сериале

История о том, как обыкновенный человек становится героем. Преподаватель Андрей Петрович Стариков — по прозвищу «Чарли Чаплин» — живет с женой и матерью в старом доме-колодце. Приход немцев резко меняет жизнь. Чтобы спасти близких, Чарли вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.

Страна
Россия
Жанр
Военный

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Переводчик»