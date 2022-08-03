Wink
Сериалы
Перепутанные
1-й сезон

Перепутанные (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.82018, Перепутанные. Сезон 1 16 серий
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Борис и Ольга Морозовы – состоятельная семейная пара. После планового обследования в медицинском центре они узнают, что их 17-летняя дочь Юля – на самом деле чужой ребенок, которого перепутали в роддоме с другим младенцем. Морозовы наводят справки и выясняют, что их родная дочка – Яна – растет в семье Михайловых.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Перепутанные»