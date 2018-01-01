Переходный возраст (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Переходный возраст. Сезон 1
Драма, Криминал18+

О сериале

13-летнего Джейми обвиняют в убийстве одноклассницы, что повергает в шок его семью и поднимает шум в школе.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb