Переходный возраст (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Переходный возраст. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
13-летнего Джейми обвиняют в убийстве одноклассницы, что повергает в шок его семью и поднимает шум в школе.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb