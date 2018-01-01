Wink
Пентхаус (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

9.12022, Penthouse 14 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дорама о неприглядной изнанке роскошной жизни в элитном небоскребе. Один из самых рейтинговых корейских сериалов. Это история обитателей ЖК «Дворец Геры», расположенного в престижнейшем районе Сеула. Во время вечеринки в честь годовщины открытия элитной высотки с крыши падает бедная молодая девушка Анна Ли. Это событие заставит поволноваться владельцев фешенебельного жилья и обнажит их темные стороны. Но как скромная сирота Анна оказалась в обществе богачей и кому была выгодна ее смерть? Ответы на эти и другие вопросы ищите в дораме «Пентхаус», которую на Wink можно смотреть онлайн с русской озвучкой.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb