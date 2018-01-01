Отважные птенцы (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Знакомьтесь с учениками лeтной академии «Топ Винг»! Четверо друзей-кадетов Свифт, Пенни, Броди и Род действуют сообща, чтобы стать лучшими пилотами и прилетать на помощь всем, кто в ней нуждается. Самим птенцам помогает их опытный наставник Спиди, который дает им важные жизненные уроки.

