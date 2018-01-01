Отец Браун (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Отец Браун. Сезон 1
Отец Браун
1-й сезон

2013, Отец Браун. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал16+

О сериале

В английском священнике есть большая часть тех качеств, которые были присущи Шерлоку Холмсу. Он умел обращать внимание на незаметные детали, в разговоре больше внимания старался уделять мимике собеседника - ведь жесты человека, как теперь считают ученые, могут сказать больше, чем слова. Глубокий анализ и умение мыслить логически делают отца Брауна, внешне скромного и неприметного, суровым обличителем для преступников.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг