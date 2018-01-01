Отец Браун (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыОтец Браун1-й сезон
О сериале
В английском священнике есть большая часть тех качеств, которые были присущи Шерлоку Холмсу. Он умел обращать внимание на незаметные детали, в разговоре больше внимания старался уделять мимике собеседника - ведь жесты человека, как теперь считают ученые, могут сказать больше, чем слова. Глубокий анализ и умение мыслить логически делают отца Брауна, внешне скромного и неприметного, суровым обличителем для преступников.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- ЙБРежиссёр
Йен
Барбер
- МУАктёр
Марк
Уильямс
- СКАктриса
Сорча
Кьюсак
- ТЧАктёр
Том
Чэмберс
- ДБАктёр
Джон
Бертон
- НКАктриса
Нэнси
Кэрролл
- АПАктёр
Алекс
Прайс
- ДДАктёр
Джек
Дим
- КБАктриса
Клоди
Блейкли
- ЭКАктриса
Эмер
Кенни
- РМАктриса
Руби-Мэй
Мартинвуд
- УТПродюсер
Уилл
Троттер
- ШГПродюсер
Шон
Глисон
- СХПродюсер
Сэм
Хилл
- ТКПродюсер
Труди
Коулмэн
- ФБХудожник
Френсис
Бойл
- НТХудожник
Ник
Тернер
- ДВКомпозитор
Дэбби
Вайсман