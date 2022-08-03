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Отель «Феникс»
2-й сезон

Отель «Феникс» (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

8.52020, Отель «Феникс». Сезон 2 4 серии
Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мистический нуар о девушке, которая пытается понять, кто ее убил. Адаптация бельгийского сериала «Отель „Бо Сежур“». Девушка Лера умерла при загадочных обстоятельствах. Ее труп нашли в номере отеля, но ее дух остался в нашем мире. Она не помнит, что с ней случилось перед смертью, и пытается понять, что к этому привело. Для этого Лера пользуется способностью общаться с живыми людьми – ее видят немногие, но именно они будут помогать ей разобраться в обстоятельствах своей смерти.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Отель «Феникс»»