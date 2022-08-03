WinkСериалыОтель «Феникс»2-й сезон
Отель «Феникс» (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
8.52020, Отель «Феникс». Сезон 2 4 серии
Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Мистический нуар о девушке, которая пытается понять, кто ее убил. Адаптация бельгийского сериала «Отель „Бо Сежур“». Девушка Лера умерла при загадочных обстоятельствах. Ее труп нашли в номере отеля, но ее дух остался в нашем мире. Она не помнит, что с ней случилось перед смертью, и пытается понять, что к этому привело. Для этого Лера пользуется способностью общаться с живыми людьми – ее видят немногие, но именно они будут помогать ей разобраться в обстоятельствах своей смерти.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- ВКРежиссёр
Владимир
Койфман
- АКАктриса
Александра
Каштанова
- ЛГАктриса
Лиана
Гриба
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ВМАктёр
Владислав
Мезенин
- АБАктриса
Анастасия
Буткова
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- Актриса
Елена
Захарова
- НМАктёр
Никита
Маркеев
- ОШАктёр
Олег
Шапков
- Актёр
Игорь
Ботвин
- МБСценарист
Михаил
Бобровник
- АССценарист
Анна
Смольнякова
- АТСценарист
Андрей
Терехов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЮСПродюсер
Юлия
Соболевская
- ТВПродюсер
Татьяна
Воротягина
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- МХОператор
Магомед
Халухаев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков