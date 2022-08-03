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Отчаянные меры
1-й сезон

Отчаянные меры (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Отчаянные меры. Сезон 1 13 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

На глубине 500 футов под поверхностью океана, американская атомная подводная лодка «Колорадо» получает приказ по радиоканалу, предназначенному для использования только в том случае, если их родина находится под угрозой уничтожения. Им приказывают нанести ядерный удар по Пакистану.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные меры»