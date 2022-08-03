WinkСериалыОтчаянные меры1-й сезон
Отчаянные меры (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Отчаянные меры. Сезон 1 13 серий
Фантастика, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
На глубине 500 футов под поверхностью океана, американская атомная подводная лодка «Колорадо» получает приказ по радиоканалу, предназначенному для использования только в том случае, если их родина находится под угрозой уничтожения. Им приказывают нанести ядерный удар по Пакистану.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- СДРежиссёр
Стивен
ДеПол
- БДРежиссёр
Билл
Джирхарт
- АБАктёр
Андре
Брауэр
- Актёр
Скотт
Спидман
- ДБАктриса
Дэйзи
Беттс
- ДЛАктёр
Дэниел
Лиссинг
- Актёр
Роберт
Патрик
- ОРАктриса
Отем
Ризер
- КДАктриса
Камилла
Де Паззи
- СНАктёр
Сар
Нгауджа
- ДШАктриса
Джесси
Шрэм
- КГСценарист
Карл
Гайдусек
- ШРСценарист
Шон
Райан
- ПМСценарист
Патрик
Мэссет
- КГПродюсер
Карл
Гайдусек
- ДХПродюсер
Джин
Хиггинс
- ГРХудожник
Гари
Рэндолл
- КМХудожница
Кэтрин
Моррисон
- ДХХудожник
Джеймс
Х. Спенсер
- РШОператор
Ронн
Шмидт
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан