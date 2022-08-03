На глубине 500 футов под поверхностью океана, американская атомная подводная лодка «Колорадо» получает приказ по радиоканалу, предназначенному для использования только в том случае, если их родина находится под угрозой уничтожения. Им приказывают нанести ядерный удар по Пакистану.

