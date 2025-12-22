Острые козырьки (сериал, 2013) сезон 6 смотреть онлайн
О сериале
«Острые козырьки» — сериал, который с дотошностью хулигана, потрошащего ваши карманы в темном переулке, препарирует и раскладывает на составные части темы власти, амбиций, преданности и моральных границ.
Действие криминальной драмы разворачивается в Британии 1920-х годов. С полей Первой мировой войны в родной Бирмингем возвращаются братья Шелби и становятся во главе банды «Острые козырьки». На жизнь они зарабатывают рэкетом, подпольной торговлей и организацией незаконных ставок. Но пробиться наверх выходцам из социальных низов очень непросто. Шелби приходится сражаться сразу на нескольких фронтах: с группировками конкурентов, с властями города, с предательством внутри банды. Но самая сложная битва для каждого из героев — с внутренним «я», раздираемым сомнениями, чувством вины, посттравматическим синдромом и моральными дилеммами.
Смотреть «Острые козырьки» точно понравится тем, кто ценит стильную визуальную подачу, хорошо прописанные диалоги, харизматичных героев и антигероев.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Энтони
Бирн
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- Режиссёр
Тим
Милантс
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кэффри
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Пол
Андерсон
- СРАктриса
Софи
Рандл
- Актриса
Хелен
Маккрори
- Актёр
Нед
Деннехи
- ФКАктёр
Финн
Коул
- НОАктриса
Наташа
О’Кифф
- ИПАктёр
Иэн
Пек
- ГКАктёр
Гарри
Киртон
- ПЛАктёр
Пакки
Ли
- Сценарист
Стивен
Найт
- КМПродюсер
Кэрин
Мэндабах
- Продюсер
Стивен
Найт
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ГМХудожник
Грант
Монтгомери
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- ДСОператор
Джордж
Стил
- АККомпозитор
Анна
Кальви
- ПХКомпозитор
Пол
Хартнолл
- ПДКомпозитор
Пи
Джей Харви