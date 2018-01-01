Особо важная персона (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Дорама об успешной женщине, которой приходит сообщение о том, что ей изменяет муж. В главной роли — звезда сериалов «Обречен любить тебя» и «Проклятая недвижимость» Чан На-ра. На Чонсон работает заместительницей руководителя вип-отдела торгового центра «Сонун». Его сотрудники имеют дело с самыми обеспеченными клиентами, составляющими 1% от всех посетителей. Чонсон замужем за Пак Сончжуном, который работает в ее команде. Но однажды она получает анонимное сообщение, где говорится, что ее муж изменяет ей с кем-то из офиса. С этого момента Чонсон начинает внимательно следить за коллегами, обнаруживая немало тайн. Кто же отправил сообщение и действительно ли у Сончжуна роман на стороне, расскажет дорама «Особо важная персона» (2019), которую можно смотреть с русской озвучкой онлайн на Wink.

