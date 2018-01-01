Основы деловой переписки (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Автор курса: Светлана Гончар — коуч-консультант, тренер. Благодаря курсу вы научитесь корректно составлять и оформлять письма, выходить из сложных ситуаций без ущерба имиджу компании, а также познакомитесь с правилами современного делового этикета и стандартами международной деловой переписки.

