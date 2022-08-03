WinkСериалыОшибки прошлого4-й сезон
Ошибки прошлого (сериал, 2016) сезон 4 смотреть онлайн
7.82016, Rectify 8 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
19 лет Дэниэл Холден сидел в камере и ждал исполнения смертного приговора. Он сидел за изнасилование и убийство своей девушки. 19 лет он жил как в последний день, ожидая конца. Но приговор не исполнили: нашлись новые улики, и спустя почти 20 лет Дэниэл был выпущен на свободу. Нужно начинать жить заново, забыть про то, сколько времени он провел в одиночестве в замкнутом пространстве, всё размышляя, размышляя, размышляя… А за окном в это время мир активно менялся, эпоха сменяла эпоху. И только от Дэниэла зависит, сможет ли он вписаться в этот новый мир.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Джилленхол
- БДРежиссёр
Билл
Джирхарт
- Режиссёр
Рэй
Маккиннон
- НКРежиссёр
Николь
Кэссел
- АЯАктёр
Аден
Янг
- Актриса
Эбигейл
Спенсер
- ДСАктриса
Дж.
Смит-Камерон
- АКАктриса
Аделаида
Клеменс
- ККАктёр
Клейн
Кроуфорд
- ЛКАктёр
Люк
Кирби
- ДОАктёр
Джейк
Остин Уокер
- БМАктёр
Брюс
МакКиннон
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- Актёр
Шон
Бриджерс
- КПСценарист
Кейт
Пауэрс
- Сценарист
Рэй
Маккиннон
- МБПродюсер
Мелисса
Бернштейн
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- КВХудожник
Кори
Вашингтон
- ЭКХудожница
Эни
Крэбтри
- ДБХудожник
Дэвид
Бласс
- ХВМонтажёр
Хенк
Ван Эген
- ПКОператор
Патрик
Кейди
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн