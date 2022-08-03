Ошибки прошлого (сериал, 2016) сезон 4 смотреть онлайн

19 лет Дэниэл Холден сидел в камере и ждал исполнения смертного приговора. Он сидел за изнасилование и убийство своей девушки. 19 лет он жил как в последний день, ожидая конца. Но приговор не исполнили: нашлись новые улики, и спустя почти 20 лет Дэниэл был выпущен на свободу. Нужно начинать жить заново, забыть про то, сколько времени он провел в одиночестве в замкнутом пространстве, всё размышляя, размышляя, размышляя… А за окном в это время мир активно менялся, эпоха сменяла эпоху. И только от Дэниэла зависит, сможет ли он вписаться в этот новый мир.

