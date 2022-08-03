Дэниел Холден провел в тюрьме строго режима, в которой отбывают срок те, кто присужден к смертной казни, долгих девятнадцать лет. Его обвинили в изнасиловании и убийстве его девушки, которой было всего шестнадцать лет. Однако открылись новые обстоятельства дела, и Дэниела оправдали.



Появились новые доказательства ДНК, свидетельствующие о его непричастности к жестокому преступлению. Сможет ли начать жизнь с чистого листа осужденный по ошибке Дэниел Холден? Столько лет он провел в камере, ожидая приведения смертного приговора в действие по нелепой ошибке, по ложному обвинению, как воспринимать оправдание? Как нечаянную радость и небывалую удачу? Или как очередное испытание судьбы?

