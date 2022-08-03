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Ошибки прошлого
2-й сезон

Ошибки прошлого (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

7.82014, Rectify 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дэниел Холден провел в тюрьме строго режима, в которой отбывают срок те, кто присужден к смертной казни, долгих девятнадцать лет. Его обвинили в изнасиловании и убийстве его девушки, которой было всего шестнадцать лет. Однако открылись новые обстоятельства дела, и Дэниела оправдали.

Появились новые доказательства ДНК, свидетельствующие о его непричастности к жестокому преступлению. Сможет ли начать жизнь с чистого листа осужденный по ошибке Дэниел Холден? Столько лет он провел в камере, ожидая приведения смертного приговора в действие по нелепой ошибке, по ложному обвинению, как воспринимать оправдание? Как нечаянную радость и небывалую удачу? Или как очередное испытание судьбы?

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ошибки прошлого»